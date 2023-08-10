Затримано фермерку-колаборантку, яка під час окупації Харківщини вивезла до Росії українське зерно на ₴13 млн.

Служба безпеки затримала ще одну колаборантку під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.

Зловмисницею виявилась власниця фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем оптових партій зернових та олійних культур.

На період окупації регіону вона почала співпрацювати з російськими загарбниками і добровільно «зареєструвала» власний бізнес у місцевій окупаційній адміністрації рф.

За даними слідства, у липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на майже 13 млн грн.

Потім колаборантка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області та продала російським агрохолдингам.

При цьому частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету країни-агресора як «податки».

Після звільнення району зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Служба безпеки України