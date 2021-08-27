На Волині 17-річний зловмисник обікрав сусідку на 100 тисяч

Вчора, близько 12 години, до поліції Любомля надійшло повідомлення від 26-річної місцевої мешканки, інформує поліція Волині.

Жінка розповіла, що в період з 12 години 25 серпня по 10 годину 26 серпня з приміщення її квартири зникли ювелірні вироби та елітні алкогольні напої. Загальна сума збитків сягає близько 100 000 гривень.

По гарячих слідах співробітники сектору кримінальної поліції спільно з групою реагування патрульної поліції та дільничним офіцером встановили, що крадіжку скоїв 17-річний сусід заявниці. Викрадені речі поліцейські частково вилучили.

Кримінальне провадження за цим фактом розпочали за ст. 185 (Таємне викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України. // visnyk.lutsk.ua