Правоохоронці затримали «на гарячому» високопосадовця волинського університету, який отримав хабаря

Встановлено, що зловмисник вимагав від суб’єктів господарської діяльності неправомірні вигоди за безперешкодне надання в оренду приміщень, що належать певному навчальному закладу.

Співробітники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури, викрили та задокументували злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою державного технічного закладу вищої освіти України.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою власного збагачення, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.

Сьогодні, 27 травня, правоохоронці затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.

Вирішується питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Волинської області (за матеріалами управління стратегічних розслідувань)