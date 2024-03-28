Члени ОЗГ заробляли близько ₴5 млн. на місяць на торгівлі незаконно виготовленими сигаретами

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за обвинуваченням у збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, що упродовж 2022-2023 років учасники організованої групи у торгівельних павільйонах Києва налагодили системний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. Прибуток від такого «бізнесу» в середньому приносив обвинуваченим близько 5 млн грн на місяць.

У ході проведення 15 обшуків було виявлено понад 38 тис. пачок цигарок різноманітних брендів без марок акцизного збору, «чорну бухгалтерію» та інші докази злочинної діяльності. Заарештовано два автомобілі «Форд Транзит» та «Рено Кенго».

Київська міська прокуратура