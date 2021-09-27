ТОВ звинувачують у забрудненні земельної ділянки зі збитками на суму понад ₴5,5 млн.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова подано позов до Господарського суду Харківської області про стягнення шкоди, заподіяної державі порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на суму понад 5,5 млн грн.

Як повідомив в.о. керівника окружної прокуратури Сергій Шевцов, встановлено, що товариством з обмеженою відповідальністю при здійсненні господарської діяльності, пов’язаної з збиранням небезпечних відходів, не забезпечується захист земель від забруднення, засмічення та не виживаються заходи щодо запобігання негативному на земельній ділянці та ліквідації наслідків такого впливу.

Вказане товариство з обмеженою відповідальністю протягом тривалого часу забруднювало земельну ділянку шкідливими речовинами, а саме амонієм та нітратами.

Таким чином, внаслідок незаконної діяльності підприємства допущено засмічення та забруднення земель без відповідних дозволів, що призвело до забруднення навколишнього природного середовища у вигляді накопичення у ґрунтах забруднюючих речовин, чим навколишньому природному середовищу заподіяно шкоду.

Вказані обставини є порушенням ст. ст. 17, 32, 33 Закону України «Про відходи», ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 35 Закону України «Про охорону земель».

24 вересня 2021 року окружною прокуратурою направлено позов до Господарського суду Харківської області позов в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Харківській області до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення шкоди, заподіяної державі порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на суму понад 5,5 млн грн.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури