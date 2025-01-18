Члени злочинної групи на замовлення викрали жінку, побили та залишили помирати

На Рівненщині місцевий бізнесмен доручив своєму знайомому організувати вбивство, щоб помститися жительці Рівненського району за образу його родички. Зловмисник залучив до злочину ще двох осіб. Наразі четверо фігурантів перебувають під вартою.

Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з поліцейськими управлінь Рівненщини та Волині провели детальне розслідування обставин скоєння цього особливо тяжкого злочину.

Під час вчинення злочину зловмисники використали автомобіль Volvo V50, на якому для конспірації змінили номерні знаки. Підозрювані приїхали до підприємства, де працювала потерпіла. Коли жінка вийшла з будівлі та відкрила двері свого автомобіля, один із нападників вдарив її молотком по голові й заштовхав у салон. Там він завдав їй ще щонайменше шість ударів молотком, щоб жертва не чинила опір.

Вважаючи, що жінка отримала смертельні рани, зловмисники витягли її з автомобіля та залишили на зупинці. Через пів години її знайшов перехожий, який викликав поліцію та медиків. Це врятувало потерпілій життя: вона 18 днів перебувала в комі, перенесла кілька операцій і наразі перебуває під наглядом лікарів.

З метою знищення доказів нападники намагалися вимити сліди крові в автомобілі й переоформити його на третю особу. Проте поліцейські затримали їх. Поліцейські провели понад 50 санкціонованих обшуків за місцями проживання та перебування підозрюваних. У ході слідчих дій були знайдені й вилучені речові докази та знаряддя злочину.

За фактом викрадення та замаху на вбивство слідчі повідомили чотирьом мешканцям Рівненської області про підозру в організації та співучасті у вчиненні умисного вбивства (п.п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), незаконному позбавленні волі або викраденні людини (ч. 3 ст. 146 ККУ), а також у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ККУ).

Крім того, суд задовольнив клопотання слідчих і обрав усім чотирьом учасникам злочинного угрупування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Національна поліція України