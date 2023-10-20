Члени злочинної організації заробляли щомісяця ₴1,6 млн. на збуті метадону та димедролу

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування відносно злочинної організації за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

Згідно з матеріалами слідства, злочинну організацію створила уродженка Рівненської області. Жінка долучила до її складу ще сімох учасників.

З липня 2022 року угруповання займалося незаконним збутом метадону та димедролу на території м. Києва та м. Вінниця шляхом «закладок» із використанням популярного месенджеру.

Організатор координувала дії співучасників, визначала їх ролі та функції, забезпечувала безперебійне надходження оптових партій метадону (по 500 «чеків») та димедролу для їх подальшого роздрібного збуту наркозалежним особам.

Також вона встановлювала графік виконання обов’язків іншими учасниками угруповання, вела «фінансову бухгалтерію», здійснювала розподіл отриманих коштів між фігурантами.

Отримавши заборонені речовини члени угруповання підшуковували потенційних покупців, приймали від них замовлення, надавали інструкції щодо способів оплати та повідомляли про місцезнаходження придбаних заборонених речовин.

Дохід зловмисників за місяць складав близько 1,6 млн гривень.

З метою конспірації учасники злочинної організації кожні 10 днів орендували житло в різних містах України, користувались мобільними телефонами з відсутнім IMEI, спілкувались за допомогою месенджерів.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 3 оперативні закупки та 4 контрольовані поставки.

За результатами проведених обшуків вилучено засоби для фасування, електронні ваги, чорнові записи, робочі мобільні телефони операторів, готові до збуту наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби.

Дії учасників угруповання кваліфіковано за ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 1, 3, 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 306 КК України).

На теперішній час у вказаному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України, тобто ознайомлення з матеріалами слідства.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві за оперативного супроводження ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура