Чоловік на мотоциклі стріляв у перехожих і, тікаючи, зіткнувся з авто поліції

Вчора, близько 21-ї години, патрульні отримали виклик на вулицю Казимира Малевича з приводу стрільби.

Зі слів очевидців, мотоцикліст, що проїжджав повз, дістав пістолет та здійснив постріли у напрямку перехожих, після чого поїхав на вулицю Антоновича.

Патрульні помітили транспортний засіб, схожий за орієнтуванням, на вулиці Діловій.

Водій мотоцикла проігнорував вимогу поліцейських про зупинку та намагався втекти. Під час чого здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Toyota та отримав травму ноги.

При собі чоловік дійсно мав предмет схожий на зброю.

Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу та викликали швидку.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує обставин події.

За вказаною подією в управлінні патрульної поліції Києва розпочато службове розслідування.

Патрульна поліція Києва