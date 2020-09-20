Чоловік підпалив будинок екс-дружини, у якому перебувала дитина
Працівниками Старокостянтинівської місцевої прокуратури у суді доведено вину 55-річного мешканця с. Левківка Старокостянтинівського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).
Про це йдеться на сайті Хмельницької обласної прокуратури.
За результатами досудового розслідування, проведеного під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури слідчим відділом Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в області, встановлено, що чоловік прийшов до будинку своєї колишньої співмешканки із засобом для розпалювання вогню та сірниками аби помститись.
Через вікно він добрався до штор, облив їх займистою рідиною та підпалив. Пожежею знищено житловий будинок, майно, що було в ньому, а також сусіднє господарське приміщення, потерпілим завдано майнову шкоду у розмірі понад 600 тис. грн.
Не зупинило зловмисника і те, що в будинку в той час перебула дочка та внучка господарки.
Вироком Старокостянтинівського районного суду засудженому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. // ДілоTweet