Чоловік віддав шахраям ₴150 тис. за неіснуючий автомобіль
Майже 150 000 гривень переказав житель Кременецького району на рахунок аферистів за купівлю неіснуючого автомобіля.
За даним фактом працівники територіального підрозділу розпочали досудове розслідування.
Зі слів заявника в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж іномарки за вигідною ціною. Зв’язавшись з продавцем, чоловік обумовив умови до горову, за яким він здійснив декілька транзакцій на загальну суму 147028 гривень за що мав отримати авто. Однак як тільки аферист отримав бажану суму вимкнув телефон й більше на зв’язок не виходив. Потерпілий звернувся за допомогою до співробітників поліції.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.
Працівники поліції наголошують жителям Тернопільщини з проханням здійснювати подібного роду покупки в офіційних торгових представників.
Пам’ятайте, аферисти, які розміщують в Інтернеті подібного роду інформацію, мають на меті одне – збагатитися за рахунок довірливих громадян.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet