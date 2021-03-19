Чоловік запропонував посадовцю поліції «кришувати» мережу гральних закладів за ₴150 тис. щомісяця

Систематичні «відкати» за неперешкоджання злочинній діяльності – підпільному гральному бізнесу — зловмисник обіцяв заступнику начальника слідчого підрозділу районного управління поліції. За спробу підкупу службової особи ділку загрожує до восьми років позбавлення волі.

До заступника начальника слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області звернувся 23-річний мешканець міста Жашків. Чоловік розповів, що має гральний заклад і хоче розпочати діяльність ще дев’яти таких закладів. Аби бізнес функціонував безперешкодно і правоохоронці не вживали відповідних законних заходів, ділок запропонував посадовцю поліції «кришувати» злочинну діяльність. Кожного місяця з десяти установ азартних ігор зловмисник обіцяв надавати «винагороду» на загальну суму 150 тисяч гривень.

Про корупційні наміри фігуранта посадовець поліції відразу рапортував керівництву та до Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. За матеріалами УДВБ НПУ Уманська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Під час передачі коштів за діяльність одного грального закладу – 15 тисяч гривень – зловмисника затримали працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчого відділу Уманського РУП. Готується вручення підозри чоловікові.

За зайняття гральним бізнесом фігурантові доведеться сплатити штраф, а ось за підкуп службової особи він може потрапити за грати на строк від чотирьох до восьми років. Наразі хабародавця затримано в порядку ст.208 КПК України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України