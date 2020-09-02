Чоловіка судитимуть за скоєння розбою у Станично-Луганському районі

Прокурорами Луганської місцевої прокуратури № 2 направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього мешканця Дніпропетровщини за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбійний напад, поєднаний із спричиненням тілесних ушкоджень, небезпечних для життя та здоров’я потерпілого, скоєний з проникненням у житловий будинок).

За даними слідства у серпні цього року 43-річний чоловік, озброєний металевою викруткою та обізнаний про те, що у будинку проживає самотня літня жінка, у денний час через незаперті вхідні двері здійснив проникнення до її будинку, де шляхом нанесення викруткою множинних ударів у живіт завдав потерпілій тілесних ушкоджень та заволодів належними їй грошовими коштами у сумі понад 1000 гривень.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Луганської області