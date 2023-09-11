Головбух компанії, що фігурує в кримінальних справах, придбала на аукціоні спиртзавод за ₴6 тисяч
Фонд держмайна 7 вересня провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства “Триліський спиртовий завод” неподалік від Києва, на якому продав об’єкт разом зі 104 га землі за 6,5 тис гривень.
Це випливає з оголошення на Prozorro.Продажі.
Як зазначено в оприлюдненій документації, виграла ставка 6553,44 грн, або 1% від стартової вартості.
Наразі очікується опублікування протоколу торгів.
Спиртзавод продавали на гібридному голландському аукціоні з пониженням ціни. Його єдиним учасником стала Олена Дубіна, яка й запропонувала за підприємство 6553 грн.
- кримінального провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України);
- кримінального провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).
Згідно з даними Prozorro.Продажі, це була друга спроба продати спиртзавод. На перші торги об’єкт було виставлено за ціною 1,310 млн гривень. Проте торги не відбулися
Нагадуємо:
Триліський спиртовий завод розташований у Фастівському районі Київської області.
До 5 вересня 2023 року Фонд держмайна очолював Рустем Умеров. Він подав у відставку у зв’язку з майбутнім призначенням міністром оборони, яке планувалося. Призначення відбулося 6 вересня.
Аукціон відбувся на наступний день, 7 вересня, при відсутньому очільнику ФДМУ. // Економічна правдаTweet