Головбух компанії, що фігурує в кримінальних справах, придбала на аукціоні спиртзавод за ₴6 тисяч

Фонд держмайна 7 вересня провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства “Триліський спиртовий завод” неподалік від Києва, на якому продав об’єкт разом зі 104 га землі за 6,5 тис гривень.

Це випливає з оголошення на Prozorro.Продажі.

Як зазначено в оприлюдненій документації, виграла ставка 6553,44 грн, або 1% від стартової вартості.

Наразі очікується опублікування протоколу торгів.

Спиртзавод продавали на гібридному голландському аукціоні з пониженням ціни. Його єдиним учасником стала Олена Дубіна, яка й запропонувала за підприємство 6553 грн.

При цьому, у заяві на участь в тендері Олена Дубіна вказала ідентифікаційний код фізичної особи, який, згідно з даними Youcontrol, належить головній бухгалтерці компанії, яка станом на кінець 2022 року (останні дані в реєстрі), була фігурантом кількох кримінальних справ.

Зокрема:

кримінального провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України);

кримінального провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).

Згідно з даними Prozorro.Продажі, це була друга спроба продати спиртзавод. На перші торги об’єкт було виставлено за ціною 1,310 млн гривень. Проте торги не відбулися

Нагадуємо:

Триліський спиртовий завод розташований у Фастівському районі Київської області.

До 5 вересня 2023 року Фонд держмайна очолював Рустем Умеров. Він подав у відставку у зв’язку з майбутнім призначенням міністром оборони, яке планувалося. Призначення відбулося 6 вересня.

Аукціон відбувся на наступний день, 7 вересня, при відсутньому очільнику ФДМУ. // Економічна правда