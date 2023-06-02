Чоловіка вкрав з рахунку своєї обраниці мільйон гривень і вклав їх у «криптобізнес»
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 26-річному чоловіку за фактом крадіжки в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 185 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26-річний молодик вирішив заволодіти коштами своєї співмешканки. У пари були довірливі стосунки, тому підозрюваний знав, що дівчина має на банківському рахунку майже 1,2 млн грн, які вона отримала в якості дивідендів від ведення господарської діяльності.
Дівчина не приховувала свій пароль від телефону, тому підозрюваний міг користуватись ним у будь-який час.
У нотатках телефону обраниці він знайшов пароль від банківського додатку. Після цього він здійснив неодноразові перекази на свій банківський рахунок на загальну суму 1 млн гривень.
Щоб обраниця нічого не помітила, молодик проводив транзакції на різні суми у різний період часу, а після цього видаляв сповіщення з телефону дівчини.
Вкрадені гроші він клав на свій криптогаманець, а після цього витрачав кошти на покупки у ТРЦ.
Проте обкрадати свою кохану далі у нього не вийшло: дівчина помітила відсутність грошей на рахунку.
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet