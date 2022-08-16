Чоловіка, який вбив молодика на столичному Подолі, засуджено до 10 років ув’язнення

Такий вирок днями оголосив Подільський районний суд столиці.

Нагадаємо, подія відбулась у серпні 2020 року. Тоді до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку біля кафе на вулиці Костянтинівській.

Працівниками поліції на місці події було встановлено, що у закладі 25-річний потерпілий заступився за дівчину з іншої компанії, яку 36-річний чоловік вдарив по обличчю. Зловмисник пішов з приміщення, але згодом повернувся і запропонував заступнику вийти на вулицю, щоб розібратись. У подальшому фігурант наніс молодику ножем смертельне поранення у живіт та втік.

За декілька годин поліцейські затримали підозрюваного. Зібравши усю необхідну доказову базу, слідчі повідомили затриманому про підозру та по завершенню досудового розслідування скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Подільського районного суду за вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, чоловіка засуджено до 10-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва