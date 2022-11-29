Чотирьом очільникам окупаційних «органів влади» на Старобільщині повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури задокументовано протиправну діяльність чергових колаборантів, які обійняли керівні посади в органах так званої «лнр».

Слідством встановлено, що четверо жителів Старобільського району Луганщини підтримали окупаційний режим країни-агресора та почали співпрацювати з ворогом.

Під час окупації староста села Хворостянівка Шульгинської територіальної громади надала свою згоду на призначення так званим «начальником відділу забезпечення життєдіяльності с. Хворостянівка адміністрації Старобільського району лнр».

Колишній землевпорядник Марківської селищної ради наразі «служить» окупантам на посаді «начальника відділу забезпечення життєдіяльності с. Кабичівка адміністрації Марківського району лнр».

Ще двоє підозрюваних – місцеві мешканці, які отримали керівні посади за свою лояльну позицію до «нової влади». Чоловіка призначено «начальником відділу забезпечення життєдіяльності с. Бондарівка адміністрації Марківського району лнр», жінку – «начальником відділу забезпечення життєдіяльності с. Гераськівка адміністрації Марківського району лнр».

Навесні 2022 року псевдочиновники почали виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у фейкових «органах влади».

Наразі їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За вчинене підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)