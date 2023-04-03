Cуд заарештував начальницю Житомирській митниці та двох її спільників, викритих на корупції

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За клопотанням Київської міської прокуратури судом обрано запобіжні заходи начальниці Житомирської митниці, керівнику відділу та митному брокеру, викритим в організації корупційної схеми одержання неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України (ч. 3 ст. 368 КК України).

За рішенням суду очільниці Житомирської митниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 805 тис. грн, керівнику відділу – у вигляді тримання під вартою із заставою 805 тис. грн, митному брокеру – у вигляді тримання під вартою із заставою 671 тис. грн.

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Як повідомлялося, вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю, підміни номенклатури тощо.

Ціни на такі послуги коливались від 200 гривень до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів. Правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані «послуги» з митного оформлення.

Затримали фігурантів «на гарячому» під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 2 тис. доларів США та 50 тисяч гривень.

У межах слідства перевіряється причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Слідчі дії у кримінальному провадженню тривають.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю та строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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