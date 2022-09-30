ДБР повідомило про підозру заступнику голови «Адміністрації Володарського району ДНР»

Працівники ДБР повідомили про підозру колаборанту – так званому заступнику голови «Адміністрації Володарського району ДНР».

Мешканець Донеччини добровільно обійняв посаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора органі влади.

Він працював на агресора, виконуючи функції представника вищого керівного складу псевдооргану влади на території смт Нікольське Маріупольського району Донецької області.

Громадянин підозрюється у колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Розслідування триває, проводиться робота щодо ідентифікації інших осіб на тимчасово окупованій території, які співпрацюють з державою-агресором.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР