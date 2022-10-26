ДБР повідомило ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову, який втік за кордон

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора повідомили про підозру скандальному ексгенералу Служби безпеки України Наумову, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що у 2019 році посадовець очолював одне із державних підприємств, після переходу на роботу в СБУ він не звільнився з державного підприємства, надавши неправдиву інформацію працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що начебто пішов на військову службу до СБУ за призовом.

“При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню як призваному військовослужбовцю”, – йдеться у повідомленні бюро.

Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. гривень на місяць), так і в спецслужбі, а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень.

За матеріалами слідства, йому повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Печерським районним судом у відношенні підозрюваного заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ДБР вже повідомило про підозру Наумову у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України). Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук.

У 2018 році, обіймаючи посаду директора ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», він уклав із фіктивним підприємством завідомо економічно невигідний договір. Це спричинило тяжкі наслідки Державному підприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб.

Нагадаємо, Україна просить Сербію екстрадувати Наумова. Ексгенерал переховується у Сербії після 24 лютого. В червні він був заарештований на прикордонному переході Прешево, між Сербією та Північною Македонією, за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним заарештували громадянина Німеччини Александара Акста, а в їхньому автомобілі були виявлені незадекларовані понад 600 тис. євро, близько 125 тис. доларів, а також два смарагди. З того часу обвинувачувані знаходяться під вартою.

Наприкінці серпня стало відомо, що колишньому генералу Служби безпеки, який, імовірно, передав російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок в РФ.

1 квітня президент Володимир Зеленський позбавив військових звань генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова та ексначальник УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. Зеленський наголосив, що усі офіцери, які зрадили Батьківщину, будуть позбавлені звань. // LB.ua