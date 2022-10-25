ДБР знайшло ₴4 млн. «чорної каси» наркоділків, яких викрили на Дніпропетровщині

Працівники ДБР виявили «чорну касу» наркоділків з Дніпропетровської області.

На початку жовтня працівники ДБР спільно з СБУ в Дніпропетровській області викрили потужну нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну.

Було проведено більше 45 санкціонованих судом обшуків. У квартирі одного з фігурантів було сховано більше 4 млн гривень готівкою. Крім того, у наркоділків ще знайшли наркотичні речовини, в тому числі важкі наркотики – метадон та метамфетамін, за цінами чорного ринку на понад 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, що організував нарковиробництво у промислових масштабах місцевий мешканець Дніпра. До наркобізнесу залучив навіть власну дружину. Спеціальну лабораторію злочинна група облаштувала в будинку одного зі своїх учасників.

Виробництво «кришував» місцевий правоохоронець. Він не тільки прикривав своїх спільників, а й забезпечував постачання інгредієнтів для наркотиків.

Нарколабораторія виготовляла у великих обсягах метамфетамін та інші наркотичні засоби. Виготовлену «продукцію» учасники угруповання розповсюджували за допомогою так званих «закладок». Клієнтів підшукували через Інтернет.

За попередніми оцінками, місячний оборот нелегальної лабораторії сягав 5 млн гривень.

Шістьом учасникам групи, у тому числі організатору, повідомлено про підозру в участі в злочинній організації та незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів (ст. 255 та 307 КК України). Також встановлюються інші фігуранти.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

ДБР