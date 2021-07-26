Дело о незаконных вооруженных формированиях: с домашнего ареста Семенченко отправили за решетку
Соломенский районный суд Киева постановил отправить бывшего народного депутата Семена Семенченко за решетку.
Об этом сообщается на странице Facebook Семенченко, передает УНН.
“Семена Семенченко снова бросили за решетку”, — говорится в сообщении.
Соответствующее решение принял судья Соломенского суда Вишняк.
Отмечается, что 14 июля суд изменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Он должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля. Ни одно из условий не было нарушено, говорится в сообщении.
Также сообщается, что Семенченко готовится к апелляции.
14 июля Соломенский районный суд Киева отпустил бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, под домашний арест.
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25 марта этого года экс-нардепу Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.
В СБУ отметили, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
В частности, Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.
По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.
Печерский районный суд Киева после этого отправил Семенченко под стражу.
В июне апелляционный суд продлил бывшему нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 июля 2021 года включительно.Tweet