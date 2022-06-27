Депутатам — «чорним» лісорубам» повідомлено про підозру

23 та 24 червня 2022 року під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишнім службовим особам державного підприємства «Дослідницьке господарство «Зорі над Бугом» Національної академії аграрних наук України за фактом незаконної порубки дерев у захисному лісовому насадженні, перевезенні та зберіганні незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 28 — ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2021 року директор підприємства та його заступник, батько та син, які є депутатами Миколаївської обласної ради та Вознесенської районної ради, а також головний бухгалтер підприємства організували незаконну порубку дерев у полезахисній лісосмузі на земельній ділянці, яка є власністю держави, перебуває у постійному користуванні ДП «ДГ «Зорі над Бугом» та розташована на території Яструбинівської сільської ради Вознесенського району.

Зазначені особи, достовірно знаючи, що у підприємства не має спеціального дозволу для використання лісових ресурсів, лісорубного або лісового квитка, повідомили підлеглим працівникам підприємства про наявність дозвільних документів на порубку дерев, внаслідок чого упродовж трьох днів незаконно зрубано 184 живоростучих дерева, а саме: 129 дерев дуба, 36 дерев акації, 17 дерев ясена та 2 дерева клену, чим завдано збитків державі на суму 665 тис грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції в області за оперативним супроводом управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області.

Миколаївська обласна прокуратура