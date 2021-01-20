В Херсонской области школьница стала жертвой буллинга

В Херсонской области 13-летняя школьница стала жертвой буллинга — под видом ее сверстника одноклассницы выманили ее интимные фото и распространили их в ученическом чате.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В Новотроицкой общине к ювенальному полицейскому обратилась мать 13-летней школьницы и сообщила, что над ее дочерью издеваются одноклассники. Дети создали в мессенджере ученический чат, где унижали девочку. Во время проверки факт «кибербуллинга» (буллинг с применением средств электронной коммуникации) школьницы подтвердился», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о том, что у дочери возникли недоразумения в классе, женщина узнала в конце прошлой недели. До последнего девочка замалчивали свои проблемы.

«Далее выяснилось, что ситуация «затяжная» — еще месяц назад в одной из социальных сетей с девочкой начал общаться парень его возраста. В ходе длительной переписки он попросил прислать ее интимные фото и она согласилась. Через некоторое время один из одноклассников показал девочке чат в мессенджере, куда ее пригласили. В чате одноклассники высказывались в адрес девочки нецензурной бранью и присылали между собой ее интимные фото. Девочка вспомнила, что именно эти фото она прислала новому знакомому в социальной сети. После этого жертва буллинга закрылась в себе, отказалась ходить в школу и видеться с друзьями. Некоторое время родители девочки пытались разобраться в ситуации самостоятельно, а когда это не помогло — обратились в полицию», — указано в сообщении.

Сообщается, что ювенальный полицейский пообщался с учениками класса и выяснил, что переписку в социальной сети с девочкой вели две ее одноклассницы.

«13-летние девочки создали аккаунт мальчика-подростка и вели переписку от его имени с ученицей. Затем скриншоты диалогов или фотографий присылали в ученический чат, где и насмехались над жертвой», — рассказал начальник ювенальной превенции полиции Херсонской области Виталий Сайфутдинов.

Указано, что в отношении родителей несовершеннолетних обидчиц полицейские составили два административных протокола по ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях «буллинг (травля) участника образовательного процесса», а с детьми провели профилактические беседы.

Напомним, на учет ставят всех буллеров независимо от возраста .

Министерство образования и науки Украины направило департаментам образования и науки областных и местных администраций рекомендации по противодействию буллинга среди школьников.