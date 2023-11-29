Мешканець Кіровоградщини розбещував та ґвалтував малолітню, виготовляючи порно за її участі

Співмешканець матері потерпілої дівчинки протягом року вчиняв стосовно семирічної дитини злочини сексуального характеру. Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ювенальні прокурори Кропивницької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за вчинення ряду злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей. Йому інкримінують зґвалтування, розбещення малолітньої, а також виготовлення дитячої порнографії (ч.4 ст.152, ч.2 ст.156, ч.3 ст.301-1 КК України).

Слідчі встановили, що фігурант справи із серпня 2022 по серпень 2023 року, спільно проживаючи з матір’ю дитини, неодноразово вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої та зґвалтував дівчинку. Окрім того обвинувачений фіксував акти розбещення та ґвалтування, які вчиняв стосовно потерпілої дитини на власний мобільний телефон.

За такі дії йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування – Кропивницьке РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

