Депутатка назвала схеми на тютюновому ринку, через які бюджет недоотримує ₴22 млрд.

Цьогорічний український бюджет недоотримав 22 млрд грн через тіньовий ринок лише одного підакцизного товару – тютюнових виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Галини Янченко.

“19,5% ринку – це тінь. При чому 11% – це торгівля товарами для Duty Free, яких в Україні за відсутності працюючих аеропортів практично не існує, а от торгівля duty free без сплати акцизу процвітає. Верховна рада доклала значних зусиль, щоб вирішити цю проблему і з 1 жовтня ця схема має припинити своє існування завдяки недавно ухваленому законопроекту”, – повідомила Янченко.

Наступні 7% – контрафакт. При чому кількість підробників обмежена, а їх явки-паролі відомі правоохоронцям, говорить нардеп.

Контрабанда займає лише 1,5% всього сектору.

“Ця картина сильно відрізняється від того, з чим стикаються уряди європейських країн. Тобто якщо ми поборемо 2 ключові схеми, то зможемо додатково наповнювати бюджет на 20 млрд грн, а тіньовий ринок практично зникне і, ймовірно, стане ще меншим, ніж в західних країнах”, – резюмувала Янченко.