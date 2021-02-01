На Черкащині викрито групу осіб, які шахрайським шляхом виманювали гроші

Поліцейські викрили осіб, причетних до шахрайств у жителів Черкащини. Попередньо зловмисники ошукали людей на 90 тисяч гривень.

Оперативники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Черкаській області та працівники слідчого управління, разом зі спецпризначенцями викрили мешканців села Новодмитрівка Золотоніського району, причетних до скоєння шахрайств на Черкащині.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пересувалися на автомобілі з іноземною реєстрацією та міняли гроші старого зразка нібито на новий. Як з’ясувалося, купюри, які вони давали людям, були сувенірними.

Сума, якою заволоділи правопорушники, становить щонайменше 90 тисяч гривень.

Слідчі за дозволом суду під процесуальним керівництвом прокуратури 29 січня провели обшуки за місцем проживання фігурантів. У них вилучили мобільні телефони, ноутбуки та планшети, сімкартки, грошові кошти, сувенірні банкноти, банківські картки та записники. Зараз речові докази перевіряються.

Наразі особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачено ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство) й вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування, проводиться перевірка щодо причетності зловмисників до скоєння інших кримінальних правопорушень на території Черкаської області.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням попередити про такі випадки своїх батьків, родичів, сусідів літнього віку, людей, які проживають самотньо, особливо у сільській місцевості. Зверніть їхню увагу, щоб вони в жодному разі не пускали до своїх осель незнайомців та не передавали свої кошти стороннім особам.

Сектор комунікації поліції Черкаської області