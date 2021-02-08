На киевском Столичном рынке напали на журналистов
Полиция Киевской области открыла уголовное производство из-за нападения охранников Столичного рынка (Софиевская Борщаговка) на съемочную группу издания «Большой Киев».
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Журналист Максим Юрьев и оператор, которые являются штатными работниками информационного агентства “Большой Киев”, собирали материал о ценах на Столичном рынке и как можно сэкономить.
Уже через минуту после начала работы съемочной группы, охранники Московского рынка набросились на журналистов и начали препятствовали законной профессиональной деятельности корреспондентов. Охранники вытолкали журналиста и оператора с рынка. Хотя рынок – это публичное место, где журналист или любой гражданин имеет право провода видеосъемку.
Аргументация охраны рынка: “Вы не имеете права здесь снимать”.
По словам журналистов, охрана отказались показать документы, удостоверяющих их личности и принадлежность к охране рынка. Кроме того, они вырывали телефоны с рук рядовых граждан – свидетелей конфликта.
По факту препятствования работе журналистов, полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины. // Буквы