На киевском Столичном рынке напали на журналистов

Полиция Киевской области открыла уголовное производство из-за нападения охранников Столичного рынка (Софиевская Борщаговка) на съемочную группу издания «Большой Киев».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Журналист Максим Юрьев и оператор, которые являются штатными работниками информационного агентства “Большой Киев”, собирали материал о ценах на Столичном рынке и как можно сэкономить.

Уже через минуту после начала работы съемочной группы, охранники Московского рынка набросились на журналистов и начали препятствовали законной профессиональной деятельности корреспондентов. Охранники вытолкали журналиста и оператора с рынка. Хотя рынок – это публичное место, где журналист или любой гражданин имеет право провода видеосъемку.

Аргументация охраны рынка: “Вы не имеете права здесь снимать”.

По словам журналистов, охрана отказались показать документы, удостоверяющих их личности и принадлежность к охране рынка. Кроме того, они вырывали телефоны с рук рядовых граждан – свидетелей конфликта.

По факту препятствования работе журналистов, полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины. // Буквы