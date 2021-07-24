Деснянський суд столиці призначив покарання чоловіку за пограбування кур’єра

Зловмисник силою відібрав у чоловіка велосипед та втік на ньому. За скоєний злочин фігурант найближчі чотири роки проведе за ґратами.

Нагадаємо, що подія трапилась у лютому цього року на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення про пограбування кур’єра однієї зі служб доставки. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Правоохоронці встановили, що правопорушник підійшов до чоловіка, який приїхав на адресу, аби передати замовлення. Незнайомець раптово штовхнув потерпілого та відібрав велосипед. Завдяки проведеним оперативно-пошуковим заходам працівники кримінальної поліції затримали 32-річного уродженця Київщини, раніше судимого за крадіжки.

У ході слідчих дій правоохоронці встановили, що зловмисник своїми діями завдав потерпілому матеріальної шкоди у розмірі близько 11 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. На час досудового розслідування чоловік перебував під нічним домашнім арештом.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві зловмиснику за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва