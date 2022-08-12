Поліція встановила зловмисників, які викрадали кошти з банківських рахунків

9 серпня поліцейські Відділення поліції № 1 та Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції встановили правопорушників, які вчинили ряд крадіжок грошових коштів з банківських карток потерпілих. За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження.

До поліції надійшло повідомлення від 62–річної мешканки Іванівської територіальної громади. Потерпіла розповіла, що виявила відсутність грошових коштів на картці, хоча останнім нею не користувалась.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції Володимир Олексюк, згідно виписки з карткового рахунку потерпілої працівники поліції встановили, що протягом останніх трьох місяців невідома особа кілька разів здійснювала розрахунки цією картою в місцевому магазині.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Нею виявилась 46 – річна місцева жителька. Зловмисниця кілька разів викрадала банківську картку жінки, розраховувалась нею за товар й щоразу таємно повертала її потерпілій аби остання нічого не запідозрила. Загалом підозрювана витратила понад 4 000 гривень.

Також зловмисниця причетна до крадіжки мобільного телефону заявниці.

Повідомлення про зникнення коштів з банківської картки 80–річної мешканки Махнівської територіальної громади надійшло до Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції. В ході розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 35 – річний місцевий житель. Дізнавшись реквізити банківської картки пенсіонерки, зловмисник за допомогою інтернет–банкінгу протягом квітня–червня здійснював перекази коштів потерпілої на власний рахунок. Підозрюваний причетний до майже 30-ти таких незаконних операцій та загалом привласнив близько 30 000 гривень заявниці.

Слідством вирішує питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Поліція вкотре нагадує громадянам, якщо раптом ви втратили свою банківську картку або у вас її викрали, насамперед необхідно її заблокувати. У такий спосіб ви убезпечите власні кошти й не дасте іншим скористатися ними.

Є кілька способів заблокувати карту: в інтернет-банкінгу, через гарячу лінію банківської установи або особисто у відділенні банку.

Надалі необхідно звернутись у поліцію та обов’язково вказати час, дату, повну суму крадіжки та якомога більше деталей, що допоможуть розслідуванню злочину.

У випадку, якщо ви знайшли чужу картку, її необхідно повернути власникові. Для цього слід зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію, зазначену на картці, або звернутись до відділення банку та повідомити про знахідку.

Відділ комунікації поліції Вінницької області