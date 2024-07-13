Деснянський районний суд столиці засудив грабіжника

Зловмисник, перебуваючи на іспитовому терміні за вчинення пограбування бризнув газовим балончиком в обличчя потерпілому та відібрав мобільний телефон. За скоєне чоловік сім років та один місяць проведе за ґратами.

Нагадаємо, у травні до поліції Києва надійшло повідомлення від 34-річного мешканця

Деснянського району про те, що його пограбував наглядно знайомий чоловік. Слідчо – оперативна група встановила на місці, що зловмисник бризнув газовим балончиком потерпілому в обличчя та вихопив його мобільний телефон вартістю майже 12 000 тисяч гривень.

https://kyiv.npu.gov.ua/…/stolychni-operatyvnyky…

Поліцейські розшукали та затримали раніше судимого 40-річного нападника, а з його помешкання слідчі вилучили газовий балончик. Правоохоронці, за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва, оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування фігурант перебував під вартою.

Нині, вироком Деснянського районного суду міста Києва зловмисника за вчинення кримінального правопорушення засуджено до семи років та одного місяця позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва