Здавав патріотів і розташування ЗСУ – у держзраді підозрюють мешканця Енергодару

Слідчі УСБУ в Запорізькій області підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану мешканця Енергодару Олександра Радзеховського, 1974 р.н.

Підозру опублікував Офіс Генпрокурора.

За версією правоохоронців, Радзеховський, будучи проросійськи налаштованим, добровільно погодився допомагати військовослужбовцю РФ Максиму Бердову, 1992 р.н.

На початку квітня підозрюваний отримав від Бердова завдання шукати, збирати та передавати інформацію про дислокацію ЗСУ на території Запорізької області, відомості про діючих та колишніх правоохоронців, військових, військових пенсіонерів, патріотів, активістів, волонтерів з числа мешканців Енергодару, адреси їхнього проживання та фактичного місцезнаходження.

Виконуючи завдання, Радзеховський зателефонував знайомому військовому ЗСУ, який не знав про його злочинні наміри, та з’ясував можливе місце розташування підрозділів ЗСУ.

Радзеховський повідомив Бердову, де мешкає один із проукраїнськи налаштованих жителів Енергодару. При цьому порадив застосувати до патріота психологічний та фізичний тиск, щоб він припинив розповсюджувати проукраїнські погляди та заклики проти окупаційної влади.

Іншому представнику РФ з позивним «Тамерлан» Радзеховський вказав місце, де переховувався проукраїнськи налаштований помічник першого заступника міського голови Енергодару.

Також Радзеховський порадив росіянам більш тактично вдале місце географічного розташування на околицях та території Енергодару для ведення бойових дій та опору ЗСУ. // Судовий репортер