Відкрив стрілянину на вулиці в Києві: поліцейські затримали зловмисника

У ході словесного конфлікту з перехожим посеред дня чоловік влаштував стрілянину на Голосіївському проспекті. Поліцейські швидко встановили порушника та вилучили зброю. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадян про те, що у Голосіївському районі між чоловіками стався словесний конфлікт, у результаті якого один з них дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік перехожого. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції для встановлення обставин події.

На місці події поліцейські Голосіївського управління поліції виявили 42-річного киянина, який мав при собі зброю. Чоловіка правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а речовий доказ вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

Згідно висновка експерта, пістолет виготовлений шляхом переробки саморобним способом та належить до короткоствольної вогнепальної зброї.

Слідчі за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – придбання та носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Суд вже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва