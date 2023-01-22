Суд виправдав чоловіка від хабара, визнавши провокацію поліції

Долинський районний суд Кіровоградської області визнав громадянина невинуватим у пропозиції неправомірної вигоди заступнику керівника відділу поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 18 січня.

У 2020 році обвнинуваченого засудили за незаконний обіг наркотиків до умовного покарання. Приблизно через п’ять місяців поліція отримала заяву, що на території Криворізького гірничо-збагачувальний комбінату окиснених руд (знаходиться біля міста Долинська, Кіровоградська область) охорона затримала крадія. На місці події був помічений обвинувачений.

Розуміючи, що тепер йому може загрожувати реальне позбавлення волі, чоловік нібито запропонував заступнику начальника Долинського відділу поліції гроші. У подальшому приніс у його кабінет 47 600 гривень і 300 доларів та був викритий.

У судовому засіданні громадянин вину не визнав і повідомив, що це була провокація. Наприкінці вересня 2020-го до нього прийшов знайомий і сказав, що буде їхати на гірничо-збагачувальний комбінат збирати метал та просив забрати його машиною через кілька годин. Він прибув на місце та не знайшов товариша, тому пройшов далі на територію підприємства. Там побачив правоохоронців і почав тікати але його наздогнав поліцейський. У розмові останній пояснив, що вони домовляться тому не треба переживати. Потім сказав, скільки треба грошей для вирішення питання і що він привезе їх 1 числа наступного місяця. У вказаний день обвинувачений до поліції не пішов, бо був поза містом у справах. Повернувшись додому він довідався від дружини, що до нього приїжджала поліція і нагадувала, щоб чоловік з’явився до них в управління. Обвинувачений поїхав до управління поліції, де в кабінеті начальник провокував його на розмову про гроші, а потім запросив до коридору і сказав, що раніше обумовлена сума 40 тисяч це мало і треба більше. Через пів години він привіз гроші і поклав чиновнику на стіл.

Сторона захисту надала суду копію обвинувального акту, яким у крадіжці металу з території підприємства звинувачується інша особа. Тобто їх підзахисний не звинувачувався у злочині, за уникнення відповідальності за який він нібито передав гроші. Також надано копію ухвали суду, якою зобов’язано уповноважену особу ДБР внести в ЄРДР відомості щодо провокації злочину.

Проаналізувавши докази, суд визнав провокацію хабара.

Із матеріалів справи вбачається, що співробітник поліції вчиняв активні дії, зокрема, спілкувався з обвинуваченим на місці затримання іншої особи та запросив його до подальшої розмови, не маючи будь-яких процесуальних підстав.

Поліцейський двічі бесідував у своєму кабінеті з обвинуваченим та ставив навідні питання щодо суми неправомірної вигоди. Зміст зафіксованої розмови не вказує на ініціатора надання неправомірної вигоди, що свідчить, про те що така ініціатива мала місце попередньо, без встановлення суб’єкта такої ініціативи.

Активність дій правоохоронних органів підтверджується також неналежним способом виклику особи до відділу поліції. А саме те, що поліцейські приїздили додому до чоловіка, нагадуючи про необхідність з’явитись до їх керівництва, хоча громадянин не мав і не отримав у подальшому будь-якого процесуального статусу (обвинуваченого, підозрюваного, свідка) у справі, що розслідувалась.