Ексбанкірів судитимуть за заволодіння активами банку в сумі понад ₴420 млн.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишніх голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та його заступника за фактом заволодіння активами банку в сумі понад 420 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані організували схему заволодіння активами банківської установи шляхом укладення підроблених та безтоварних договорів купівлі продажу цінних паперів й договорів іпотеки з підконтрольними банкірам юридичними особами.

Упродовж 2009-2016 років обвинувачені уклали низку кредитних договорів із фіктивними суб’єктами господарювання. За вказаними договорами кошти вкладників банку були передані на умовах кредитування, підконтрольним власникам, фірмам у заставу майна, вартість якого була суттєво завищена.

У межах слідства на майно обвинувачених накладено арешт. Також Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільний позов на суму понад 420 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура