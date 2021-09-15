ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 120 млн. грн.

В результаті проведення вказаних вище операцій, підприємства реального сектору економіки, безпідставно завищували податковий кредит з ПДВ, таким чином зменшували базу оподаткування, що призвело до ухилення від сплати податків.

“Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2019-2021 р.р. склав понад 120 млн грн., втрати до державного бюджету складають близько 20 млн грн. За результатами санкціонованих обшуків офісних приміщень та місць ведення тіньової бухгалтерії виявлено первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, факсиміле, банківські картки, грошові кошти в еквіваленті понад 2,8 млн грн., та 198 печаток СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», печатки нерезидентів”, — зазначив начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Ткаченко В.М.