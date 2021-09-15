ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 120 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в межах розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили ряд підприємств в ухиленні від сплати податків.
Правоохоронці встановили групу осіб, які організували діяльність «центру мінімізації платежів у бюджет», який протягом 2019-2021 здійснював формування податкового кредиту з ПДВ підконтрольним транзитним та ризиковим підприємствам за рахунок придбання «фіктивного» ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у підприємств реального сектору економіки, що діють в сфері оптової та роздрібної торгівлі, а також здійснюють виробництво будівельних виробів.
З метою прикриття діяльності «конвертцентру» та вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, порушники використовували 10 транзитно-конвертаційних товариств. У подальшому, задіяні в роботі «конвертцентру» особи здійснювали підміну номенклатури придбаних груп товарів та переведення безготівкових коштів у готівку. «Проконвертована» готівка разом із підробленими первинними документами передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки.
В результаті проведення вказаних вище операцій, підприємства реального сектору економіки, безпідставно завищували податковий кредит з ПДВ, таким чином зменшували базу оподаткування, що призвело до ухилення від сплати податків.
“Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2019-2021 р.р. склав понад 120 млн грн., втрати до державного бюджету складають близько 20 млн грн. За результатами санкціонованих обшуків офісних приміщень та місць ведення тіньової бухгалтерії виявлено первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, факсиміле, банківські картки, грошові кошти в еквіваленті понад 2,8 млн грн., та 198 печаток СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», печатки нерезидентів”, — зазначив начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Ткаченко В.М.
Вилучені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Досудове розслідування триває.