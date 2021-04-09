Ділки виготовляли та перевозили сурогатний алкоголь під видом антисептику

За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області завершено досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи, які незаконно виготовляли та збували алкогольні напої на території міста та області у великих обсягах (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для підпільного виробництва алкоголю організатор пристосував приміщення, придбав, встановив та налагодив роботу обладнання, а саме: насосів, ємностей, лійок, шлангів, яке підключив до мереж електро- та водопостачання.

За відсутності спеціальних знань та повного виробничого циклу спритні ділки налагодили виробництво алкогольних напоїв за власним рецептом: горілку – шляхом розведення спирту з водою до приблизної концентрації спирту 40%, та коньяк – аналогічним чином з додаванням концентрованих ароматизаторів і барвників із запахом і смаком коньяку. Виготовлену суміш розливали у пластикові пляшки та упаковки «Тетрапак».

Так, під час проведення обшуків з незаконного обігу вилучено понад 300 пляшок та упаковок сурогатних горілки та коньяку загальним об’ємом майже 3 тонни.

З метою безперешкодного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв організатор наймав водіїв, яким казав, що у ємностях «дезінфекційні засоби».

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, оперативний супровід — Головне управління ДФС у Харківській області та Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури