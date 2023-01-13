Ділки намагалися зламати електронну систему з будівництва для узаконення проблемних забудов

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Е-систему у галузі будівництва намагалися зламати для легалізації незаконних забудов. Зловмисників зупинили.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

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Як повідомляється, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України та органів державної влади, місцевого самоврядування, а також окремих комерційних структур.

«Ми вчасно викрили незаконну схему і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему. Мова йде не про звичайний кібер-злам, а про злочин, який міг би привести до дуже серйозних наслідків у майбутньому. Якби не реакція СБУ, в Україні могли б узаконити сотні «проблемних» забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів», – підкреслив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Повідомляється, що зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Серед викритих махінацій – незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм.

Повідомляється, що інший факт, задокументований СБУ, – схема видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів.

«Для цього представник Національної спілки архітекторів передав підконтрольній комерційній структурі свій електронний підпис для входу в електронну систему. Таким чином, зловмисники отримали доступ до незаконного «редагування» раніше виданих сертифікатів, у яких змінювали дати і персональну інформацію «атестованого» архітектора. Потім за гроші продавали підробку замовникам як новий документ», – зазначається в повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що в Міністерстві відновлення наразі працюють над системним вирішенням проблеми корупції в сфері будівництва шляхом впровадження комплексної реформи містобудування.

А віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що будівельна сфера стала першою, де команді Мінцифри вдалося реалізувати справжню цифрову трансформацію.

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