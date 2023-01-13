Ділки намагалися зламати електронну систему з будівництва для узаконення проблемних забудов

Е-систему у галузі будівництва намагалися зламати для легалізації незаконних забудов. Зловмисників зупинили.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

Як повідомляється, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України та органів державної влади, місцевого самоврядування, а також окремих комерційних структур.

«Ми вчасно викрили незаконну схему і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему. Мова йде не про звичайний кібер-злам, а про злочин, який міг би привести до дуже серйозних наслідків у майбутньому. Якби не реакція СБУ, в Україні могли б узаконити сотні «проблемних» забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів», – підкреслив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Повідомляється, що зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Серед викритих махінацій – незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм.

Повідомляється, що інший факт, задокументований СБУ, – схема видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів.

«Для цього представник Національної спілки архітекторів передав підконтрольній комерційній структурі свій електронний підпис для входу в електронну систему. Таким чином, зловмисники отримали доступ до незаконного «редагування» раніше виданих сертифікатів, у яких змінювали дати і персональну інформацію «атестованого» архітектора. Потім за гроші продавали підробку замовникам як новий документ», – зазначається в повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що в Міністерстві відновлення наразі працюють над системним вирішенням проблеми корупції в сфері будівництва шляхом впровадження комплексної реформи містобудування.

А віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що будівельна сфера стала першою, де команді Мінцифри вдалося реалізувати справжню цифрову трансформацію.