Директора фірми підозрюють у привласненні ₴4 млн на охороні паркмайданчиків у Києві

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівникові підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що упродовж 2017-2018 років комунальне підприємство «Житло-Сервіс» уклало з приватною фірмою договори про надання послуг з охорони паркувальних майданчиків.

Відповідно до умов договорів підрядник зобов’язувався за рахунок власного штату працівників здійснювати охорону паркувальних майданчиків. При цьому директор фірми, не маючи у штаті необхідної кількості співробітників, зазначав у актах виконаних робіт про їх повне і якісне виконання.

Надалі вказані акти були підписані директором КП «Житло-Сервіс», внаслідок чого столичному бюджету спричинено збитки на суму понад 4 млн гривень.

27 жовтня 2021 року за результатами розслідування директору приватної фірми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Раніше, як повідомлялося, в межах цього провадження прокуратурою повідомлено про підозру директору КП «Житло-Сервіс» за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура