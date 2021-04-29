Директора столичного підприємства підозрюють у «відмиванні» ₴78,5 млн.

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 78,5 млн гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року керівник приватного підприємства за попередньою змовою із директором іншого товариства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств. У такий спосіб керівник підприємства легалізував майно, одержане злочинним шляхом на загальну суму 78,5 млн гривень.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також тривають заходи з притягнення до кримінальної відповідальності усіх співучасників вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчим та оперативним підрозділами ГУ ДФС у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура