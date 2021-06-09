Директорка столичного підприємства підозрюється у заволодінні ₴2,7 млн. бюджетних коштів

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, викрили службових осіб одного із столичних підприємств в незаконних фінансових операціях.

Згідно з матеріалами слідства встановлено, що директорка одного із столичних підприємств протягом 2018 року з метою легалізації незаконно отриманих коштів, підробляла банківські чеки з метою переведення коштів в готівку, а також використовуючи своє службове становище, незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 2,7 млн гривень, які було відшкодовано підприємству за податок на додану вартість.

Наразі з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків судом розглядається клопотання про aрешт майна підозрюваної на орієнтовну суму 2 млн гривень.

За фактом незаконних дій із банківськими чеками, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та шахрайства (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України) директорці приватного підприємства повідомлено про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Державна фіскальна служба України