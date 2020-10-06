Дітей, яких жорстоко побив п’яний батько на Волині, вилучили з горе-сім’ї

Волинянину за побиття дітей оголосили про підозру, а дітей вилучили.

Чоловікові за побиття дітей оголосили про підозру, дітей з ініціативи поліції вилучили. Минулої неділі в селі Навіз Рожищенського району 35-річний місцевий мешканець, будучи напідпитку, побив своїх малолітніх дітей. Двоє з них ще перебувають на лікуванні.

Про це інформує поліція Волинської області.

Поліцейські Рожищенського відділення поліції невідкладно звернулися із клопотанням до служби у справах сім’ї Рожищенської райдержадміністрації про вилучення дітей із неблагополучної сім’ї. Цього ж дня служба прийняла рішення про вилучення дітей. Двох із них помістили у дитячий притулок в Рожищах, однорічну дівчинку сьогодні помістять у Луцький будинок дитини. Дітей, котрі знаходяться на лікуванні, після одужання також доставлять у притулок.

Учора дізнавачі оголосили батькові-правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Також відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкої тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Із підозрюваним правоохоронці проводять слідчі дії. Триває досудове розслідування. // Діло