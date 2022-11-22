До 10 років позбавлення волі засуджено киянина, який у гаражі облаштував нарколабораторію

За підтримання публічного обвинувачення Дарницької окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 33-річному киянину за фактами організації та утримання нарколабораторії для виробництва психотропної речовини, а також придбання та зберігання психотропної речовини та прекурсорів в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307 КК України).

Обвинувачений був затриманий правоохоронцями за підозрою у причетності до незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. У ході особистого обшуку у чоловіка вилучили згортки з амфетаміном, які останній планував збути.

Крім того, в гаражному боксі, який винаймав обвинувачений, правоохоронці виявили лабораторне обладнання, за допомогою якого він виготовляв психотропні речовини. У приміщеннні вилучили 15 кг прекурсорів, 300 г амфетаміну, 200 г фенілнітропропену та канабіс.

Орієнтовний щомісячний прибуток від наркобізнесу складав 300 тис. гривень.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва зловмисника визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Київська міська прокуратура