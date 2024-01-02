Поліцейські встановили причетність бердичівлянина до шахрайства з «фінансовою допомогою»

Слідством встановлено, що 18-річний парубок ошукав жительку м. Коростеня, яка сподівалася отримати благодійні виплати. Натомість жінка втратила понад 29 тисяч гривень.

58-річна коростенка розповіла, що в одній із соціальних мереж кілька разів намагалася оформити матеріальну допомогу. На сайті, вказаному у посиланні, у неї виникали складнощі з подальшим уведенням даних. Втім до жінки одразу ж зателефонував «працівник банку» та запропонував свою допомогу в отриманні коштів. Він надіслав їй код, який нібито мав допомогти пройти авторизацію та отримав від неї іншу конфіденційну інформацію. Згодом жінка виявила, з її карток було проведено списання коштів двома платежами.

Оперативники кримінальної поліції Бердичівського райвідділу, провівши кропітку роботу, встановили що до події причетний житель райцентру. За допомогою фішингового сайту він отримав відомості, необхідні для доступу до електронного банкінгу.

Днями слідчі поліції повідомили молодику про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, а судом йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Водночас поліцейські перевіряють хлопця на причетність до інших подібних шахрайств. За наявною інформацією, від його протиправних дій втратили заощадження понад 10 громадян у різних областях України.

Відповідно до чинного законодавства підозрюваному може загрожувати покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі.

Разом з тим поліцейські закликають громадян бути розсудливими та обережними у всіх питаннях, що стосуються доступу до банківських рахунків:

– ігноруйте публікації з посиланнями в соціальних мережах та чатах месенджерів щодо допомоги від міжнародних організацій. З високою ймовірністю вони можуть бути фейковими;

– не розголошуйте відомості, що дозволяють отримати доступ до ваших рахунків (пін-код, CVV-код, а також цифрові паролі, що надходять на ваш телефон тощо) ні у телефонному режимі, ні на сайтах;

– роз’ясніть про шахрайські схеми своїм рідним і близьким, друзям та сусідам, аби не дати ошуканцям жодних шансів збагатитися чужим коштом.

Бердичівський районний відділ поліції