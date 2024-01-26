До 10 років ув’язнення засуджено експосадовицю з Луганщини, яка брала участь в організації псевдореферендуму 

За публічного обвинувачення прокурорів Щастинської окружної прокуратури Луганської області місцеву мешканку визнано винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено максимальне за інкримінованими статтями покарання ‒ 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори у суді довели, що одразу після повномасштабного російського вторгнення начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Станично-Луганської селищної ВЦА почала співпрацювати з ворогом.

Жінка добровільно очолила окупаційний «відділ освіти адміністрації Станично-Луганського району лнр».

Засуджена русифікувала освітній процес в місцевих закладах освіти та залучала школярів, їхніх батьків до участі в заходах на підтримку окупаційної влади.

Пізніше, у вересні 2022 року, жінка взяла участь в організації та проведенні псевдореферендуму щодо «приєднання» тимчасово окупованої території Луганщини до складу рф.

Вона стала «головою ТВК» у захопленому населеному пункті.

Організовувала роботу незаконно створеної комісії, брала участь у підрахунку «голосів» та оголошувала так звані «результати».

Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджена відбуватиме з моменту затримання.

Наразі жінка оголошена у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)