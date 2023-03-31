Керівництво Житомирської митниці затримано за підозрою у системній корупції

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури затримано очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера за підозрою у систематичному отриманні неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю, підміни номенклатури тощо.

Ціни на такі послуги коливались від 200 гривень до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів.

У ході проведення досудового розслідування задокументовано декілька епізодів передачі затриманим грошових коштів за надані «послуги» з митного оформлення.

Під час останньої зустрічи та отримання фігурантами 2 тис. доларів США та 50 тисяч гривень вказаних осіб затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Також перевіряється можлива причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно з працівниками ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю та строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура