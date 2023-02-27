До 10 та 9 років за ґратами засуджено двох бойовиків «лнр», які воювали проти України

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луганської обласної прокуратури ухвалено вироки двом учасникам окупаційної армії держави-агресора.

Громадян України засуджено до 10 та 9 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Прокурори довели у суді, що учасники НЗФ «лнр» брали активну участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Житель Брянки вступив до лав «4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції лнр» у квітні 2019 року. На посаді «стрілка» він виїжджав на бойові позиції уздовж лінії зіткнення, вів вогонь по українським військовим, облаштовував ворожі укріплення.

На ротаційний основі служив у населених пунктах Фрунзе та Донецький, за місцем дислокації підрозділу – в Алчевську.

З початком повномасштабного вторгнення у складі військ «лнр» та збройних сил рф брав участь у так званій «спецоперації на Донбасі». У жовтні 2022 року українська армія взяла його у полон під Лисичанськом.

Інший засуджений – житель Лутугинського району. У 2014 року чоловік пішов служити «старшим помічником мінометного розрахунку» до батальйону «Зоря». Пізніше упродовж року воював на посаді «кулеметника» у складі «1-ї мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції лнр» з місцем дислокації у селищі Мирне.

Він також проходив службу на бойових позиціях, заступав у добові наряди, займався транспортуванням військової техніки. Після закінчення контракту залишив збройне угруповання.

У квітні 2022 року став добровольцем окупаційних формувань держави-агресора. Брав участь у наступі на Новотошківку та Лисичанськ, там отримав два поранення. Після лікування продовжив служити на бойових позиціях на Бахмутському напрямі, де вже у вересні потрапив у полон українських Сил оборони.

Досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури