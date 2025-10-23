До 11 років ув’язнення засуджено дніпрянина, який зарізав сусіда по квартирі

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений та потерпілий разом перебували у місцях позбавлення волі, після звільнення з яких почали мешкати разом в орендованій квартирі. Під час спільного вживання алкогольних напоїв, чоловіки посварились. У ході конфлікту обвинувачений умисно наніс потерпілому три удари в ділянку живота кухонним ножем, від яких останній помер на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою вину в умисному вбивстві, виправдовуючи це тим, що потерпілий повернувся додому вже з порізами. Проте прокурорами доведено надуманість цієї версії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура