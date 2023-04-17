До 11 та 12 років тюрми засуджено двох осіб за грабежі та розбійні напади, якими потерпілим завдано збитків на суму майже ₴1 млн.

Казанківським відділом Баштанської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно двох чоловіків – 25-річного мешканця Баштанського району та 40-річного мешканця Кіровоградської області за фактами грабіжу, розбійного нападу, а також незаконного носіння та зберігання вогнепальної зброї та вибухових пристроїв (ч.3 ст. 186, ч.3, ч.4 ст.187, ч.1 ст.263 КК України).

Прокурором у суді доведено, що, обвинувачені, завчасно спланувавши злочинні дії, проникали до житлових будинків мешканців Баштанського району, та застосовуючи до них насильство та вогнепальну зброю, викрадали грошові кошти та цінні речі.

Встановлено три епізоди їх злочинної діяльності, внаслідок чого зловмисники заволоділи матеріальними цінностями потерпілих на загальну суму майже 1 млн грн.

Суд визнав достатніми та допустимими докази, надані стороною обвинувачення, та прийняв рішення про обґрунтованість обвинувачення осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відтак, вироком Добровеличківського районного суду Кіровоградської області зловмисників визнано винними у скоєних злочинах та призначено покарання у виді 11 та 12 років позбавлення волі відповідно.

Вирок ще не набув законної сили, оскільки є час на його апеляційне оскарження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура