До 15 років ув’язнення загрожує правопорушнику за погрозу вбивством поліцейським

62-річному зловмиснику, який проник у житло колишньої співмешканки, наніс їй тілесні ушкодження, погрожував підірвати її будинок та вбити поліцейських, що прибули на виклик, загрожує до 15 років ув’язнення.

До Хмільницького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що колишній співмешканець проник у її будинок та почав бити, після того як вона відмовила йому у примиренні. Заявниця втекла з дому, а її кривдник зачинився у будинку.

Як розповів начальник хмільницької поліції Валерій Романюк, для припинення правопорушення та місце події виїхав екіпаж поліції. На вимогу поліцейських відчинити двері та звільнити помешкання потерпілої чоловік відреагував агресивно, почав погрожувати вбивством інспекторам поліції та підірвати будинок, увімкнувши газ та підпаливши запальничку. Під час перемовин з правопорушником один з працівників поліції збив засув на дверях, схопив зловмисника та витягнув його на вулицю. Під час огляду будинку виявилось, що на кухонній плиті чоловік увімкнув газ.

Слідством розпочаті кримінальні провадження за чотирма статтями кримінального кодексу: ч. 2 ст.15 ч.2 ст. 194 ККУ (замах на умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження), ст. 162 ККУ (порушення недоторканості житла) та ч.1 ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Правопорушнику, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть, щоб на час слідства затриманий знаходився під вартою.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області