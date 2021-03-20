Тело пропавшего преподавателя запорожского вуза нашли закопанным в лесополосе

Труп направлен на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Доктор наук, профессор Инженерного учебно-научного института (ранее Запорожская государственная инженерная академия) Луай Файсал Муц, пропавший более 4 месяцев назад, найден мертвым. Об этом «Актуально» сообщили источники в правоохранительных органах.

Сообщение от работника СУ ГУНП в Запорожской области о том, что в ходе проведения следственных действий и осмотра места происшествия, возле с. Владимирское, Широковской ОТГ, Запорожского района, в лесополосе, в земле обнаружен закопанный труп неизвестного мужчины в нижнем белье, поступило в отдел полиции № 6 Запорожского районного управления полиции сегодня ночью, 20 марта, в 2:27.

«Из-за загрязненности невозможно выявить, есть ли на теле телесные повреждения. Вероятно трупом является без вести пропавший Муц Луай Файсал, 1971 г.р., который проживал в Запорожье по ул. Рельефная», — сообщил источник.

Напомним, ранее мы сообщали, в середине ноября 2020 года в Запорожье пропал Луай Файсал Муц — доктор наук, профессор Инженерного учебно-научного института (ранее Запорожская государственная инженерная академия).

В день исчезновения преподаватель в районе инженерного университета сел в черный автомобиль, предварительно Toyota, и больше не выходил на связь. По данным представителя арабской диаспоры, пропавший привлекался как переводчик к проведению процессуальных действий в производствах, в которых фигурируют иностранцы. Более того, его исчезновение в диаспоре связывали именно с этой деятельностью.

Недавно «Актуально» интересовался ходом расследования исчезновения преподавателя. Его поиски продолжались более 4 месяцев.